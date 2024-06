Depois de Francisco Monteiro per pedido Bárbara Parada em namoro, e ter mostrado esse momento no Instagram, o casal já não esconde o amor que os une.

Ainda esta segunda-feira, o vencedor do 'Big Brother' publicou nas stories da sua página de Instagram uma fotografia da companheira a fazer um coração com as mãos e 'declarou-se'.

"O meu anjinho da guarda", escreveu junto da imagem de Bárbara.

© Instagram_chicomonteiro95

