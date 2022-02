Francisco Froes, ator que integrou o elenco de 'Morangos com Açúcar', da TVI, onde dava vida a Michael, vai ser pai pela segunda vez.

Foi com uma publicação feita no Instagram, esta segunda-feira, 14 de fevereiro, no Dia dos Namorados, que o ator e a companheira anunciaram a novidade.

"Feliz Dia dos Namorados", pode ler-se na legenda de uma fotografia onde o artista aparece com a mulher, Rita Castelo Branco Froes, que surge com um teste de gravidez na mão.

De recordar que o casal já tem em comum o pequeno Francisco Xavier, que nasceu em 2019.

