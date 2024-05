Francisco e Elisabete formam um dos casais mais polémicos da nova edição do programa da SIC 'Casados à Primeira Vista'. Desde o dia do enlace que as discussões têm sido muitas pelo que a participante já pensa em separar-se.

Refletindo sobre a experiência, o gestor afirmou: "Só me estou a prejudicar porque há uma novela inacreditável à minha volta. É sentir muita energia negativa. Como ela diz, somos de mundos distintos e temos vivências completamente diferentes. Até gostava de me adaptar, mas ela não me deu abertura desde o primeiro dia que a conhecesse".

Na visão de Francisco, a 'mulher' "desistiu desde o primeiro dia em que entrou".

Ainda assim, e apesar dos problema por que tem passado, Francisco recusa-se a tirar a aliança, explicando o porquê: "Continuo a usar a aliança porque isto para mim é muito importante. Sempre tive o sonho de ter uma aliança e de casar a sério. Mesmo isto sendo uma brincadeira, para mim é muito sério".

Veja o momento.

