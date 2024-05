Francisco e Elisabete protagonizaram um dos momentos de maior tensão no programa 'Casados à Primeira Vista'. Ainda no aeroporto, antes de partirem para a lua de mel, os dois discutiram, depois da administrativa ter confessado que não tinha tido grande empatia com o gestor.

Irritado, Francisco notou: "Eu não estou aqui a brincar. Eu não vim para brincar".

"Eu tenho que respeitar a tua opinião e acho que tu deves respeitar a minha. Se calhar era bem pior se eu chegasse aqui e fosse uma oferecida", respondeu entretanto Elisabete.

Para a participante da experiência "não houve aquela coisa no início, mas o tempo o dirá".

"Quer desistir. Está a dizer que depois da viagem desiste, que não tem empatia nenhuma comigo. Mas é assim, não tem que dizer isso, ela não me conhece. Ela nunca me deu possibilidade de me conhecer. Ela afastou sempre", confessou Francisco.

Já na chegada ao destino, os dois revelaram-se esperançosos na melhoria da relação. "O que se passou no aeroporto não foi uma situação agradável, se calhar não fui muito bem compreendida, como dizes que sou brusca nas palavras. No fundo não estás habituado a pessoas tão transparentes", atirou Elisabete.

Veja o momento.

