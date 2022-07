Francisca Pereira esteve presente num evento onde também estava o Presidente da República e fez questão de tirar uma fotografia para mais tarde recordar.

Na sua página de Instagram, a mulher do ator Ricardo Pereira destacou esta e outras fotografias captadas no Palácio São Clemente, no Rio de Janeiro, Brasil.

"A representar a família na celebração dos Cem Anos da Travessia Aérea do Atlântico Sul com o nosso querido Presidente da República portuguesa Marcelo Rebelo de Sousa", disse na legenda das imagens onde aparece também o filho mais velho, Vicente.

Leia Também: Casamento na primavera? Eis o look de Francisca Pereira