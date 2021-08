A superar a morte de Maria João Abreu, João Soares, viúvo da atriz, tem-se apoiado na família e as suas redes sociais provam a união entre todos. Ainda esta terça-feira, o músico partilhou uma série de imagens em que aparece com os netos e nora durante umas férias no Algarve.

"A 'tareia' que os miúdos nos deram nesta noite", escreveu na legenda da publicação que ilustra a animação que as crianças proporcionaram à família.

Os meninos, Noah e Matias, são fruto do casamento de Rita e Ricardo Raposo, o primogénito de Maria João Abreu e José Raposo.

