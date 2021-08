É no Algarve que João Soares, marido de Maria João Abreu, tem desfrutado de momentos de relaxamento e animação com a família, com quem se encontra a passar férias.

Ainda esta quarta-feira, 18 de agosto, o músico publicou um ternurento vídeo onde se diverte com o neto mais novo, filho de Rita Raposo.

"Noah, o nadador! O meu neto mais novo! Até a água fica mais quente!!!! Amo-te, Nônô", escreveu João na legenda da publicação.

Veja o bonito vídeo de seguida:

