Veja as imagens do look arrojado da comentadora da SIC.

Embora já se encontre novamente em Portugal, Filipa Torrinha Nunes continua a recordar a viagem recente que fez a Londres, com recurso às redes sociais. Desta vez, a comentadora da SIC quis partilhar com os seguidores a sua experiência no restaurante Sushi Samba, situado na capital inglesa, mas na legenda da partilha não ignorou os detalhes do vestido que escolheu. "Para iniciar a celebração de ano novo fomos almoçar ao famoso Sushi Samba que merece toda a fama que tem. A comida, não sendo magnífica, é bastante boa e a vista é qualquer coisa. O restaurante fica localizado no 39 andar e turista que é turista não resiste a uma boa vista óbvio. O ambiente estava ótimo e ficámos horas a comer e conversar para mais tarde irmos para a nossa festa de passagem de ano (essa parte já publiquei)", começou por escrever Filipa. Por fim, a também psicóloga disse: "O meu vestido era perigoso (não calculei bem) na medida em que havia sempre uma 'portuguese boobie' [mama portuguesa] a querer sair do sítio. Gravíssimo ao nível da ingestão de sushi com o menor movimento de braços possível, mas lá sobrevivemos". Filipa refere-se assim a um vestido preto comprido, muito decotado. Veja na galeria as fotos publicadas. Leia Também: "Olha o frio", diz José Figueiras para Filipa Torrinha Nunes

















