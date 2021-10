Kate Middleton brilhou como uma estrela de Hollywood na estreia do 25.º filme de James Bond, 'No Time To Die'. O vestido usado pela duquesa de Cambridge tornou-se o assunto que dominou a opinião pública nos últimos dias e são por isso as imagens da esposa de William na passadeira vermelha a nossa escolha para a rubrica Foto(s) da Semana.

Kate prendeu todas as atenções ao chegar ao evento, que decorreu na passada terça-feira, no Royal Albert Hall, em Londres, com um vestido brilhante em tons de dourado, digno de uma diva, assinado pela designer Jenny Packham.

O visual da esposa de William ganhou ainda mais destaque por ter sido comparado a um vestido usado princesa Diana, em 1985, curiosamente também para a estreia de um filme de James Bond - '007 - Alvo em Movimento'. De acordo com a imprensa britância, esta poderá ter sido uma forma de os duques homenagearam Diana.

Espreite a galeria para as imagens que marcaram a semana.

