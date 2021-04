Cristina Ferreira não conseguiu conter a emoção ao deparar-se com as imagens que mostram da 'operação' realizada este fim de semana para promover a novela 'Festa é Festa'.

A trama, que tem estreia marcada para segunda-feira, dia 26, chegou a vários cantos dos país pelas mãos de jovens que distribuíram panfletos pela população de aldeias, cafés e lojas.

"Acabei de receber estas imagens. Mostram um grupo de gente portuguesa a receber os panfletos da festa. Não imaginam o quanto me sensibilizou ver isto. Porque esta é uma festa de todos. Como a TVI pretende ser. De todos, para todos. Até no cantinho mais perdido do país", declara a diretora de ficção e entretenimento da estação de Queluz de Baixo ao partilhar as imagens com os seguidores. Confira a galeria para vê-las.

Leia Também: Flávio Furtado diz ser grato a Cristina e ignora quem o chama "graxista"