Num mundo em que por vezes as informações privadas são vulneráveis a ataques, várias celebridades têm sido vítimas de hackers e, desta vez, foi Calvin Harris que viu o seu nome exposto.

Isto porque vários internautas recorreram ao Twitter para revelar que, supostamente, estavam a circular imagens do artista onde este surgia sem roupa. Ainda assim, há quem questione se as fotografias são mesmo de Calvin, como destaca o The Blast.

Até ao momento o artista ainda não confirmou nem desmentiu as imagens. No entanto, os fãs que viram as fotos ousadas comentaram que a pessoa presente nas mesmas é muito parecida com Calvin e, por isso, deverá ser o músico.

Os internuatas começaram também a brincar com a situação e a comparar o tamanho do pénis das fotos com dinossauros.

A ser verdade, Harris não é a primeira celebridade a ser vítima dos hackers e a ver imagens suas na Internet. Miley Cyrus e Iggy Azalea foram dois dos nomes conhecidos que já estiveram nesta situação.

