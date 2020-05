Paula Lobo Antunes partilhou com os seus seguidores do Instagram uma fotografia verdadeiramente única! Trata-se do momento em que conheceu o atual companheiro, Jorge Corrula.

"Amor à primeira vista", brincou na legenda da imagem acrescentando através de hastags que tal aconteceu há 15 anos.

Recorde-se que o casal tem duas filhas em comum: Beatriz e a bebé Mel.

Veja a publicação!

