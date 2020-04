Jorge Corrula é um pai muito dedicado, disso não há dúvida nenhuma. Nas redes sociais, o ator gosta de partilhar com os seus seguidores momentos mais divertidos que passa com as filhas, nomeadamente, Beatriz e a bebé Mel, de três meses.

Esta quinta-feira, dia 29, o ator publicou na sua conta de Instagram um divertido momento no qual aparece com a bebé ao colo, enquanto segura num aspirador e está com um avental.

"Fácil ou talvez não...", brincou na legenda da publicação.

Importa recordar que ambas as meninas são fruto do relacionamento de Corrula com Paula Lobo Antunes.

Veja as imagens.

