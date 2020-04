Paula Lobo Antunes e Jorge Corrula deram as boas-vindas à segunda filha, Mel, em janeiro, e têm sido vários os momentos em família que têm partilhado com os seguidores, sobretudo agora que se encontram de quarentena.

Esta segunda-feira, o ator deu a conhecer um registo em que a mulher aparece a amamentar a bebé. E foi com o seu humor característico (e criatividade) que descreveu o momento.

"Hoje o Almoço foi nesta esplanada que abriu recentemente de uma grande amiga minha. As sobremesas são de comer e bolsar por mais, recomendo os miúdos e o leite creme. A 'vista' é virada para as serras, bucólica, de fazer cair o queixo.Não aceitam reservas nem take away, venham com tempo! Atenção que não há multibanco nem distância social.A cozinha é limpa com muito Amor", lê-se.

