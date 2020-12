Teresa Guilherme voltou esta quarta-feira a presentear os seus seguidores do Instagram com uma fotografia vinda diretamento "do baú".

Trata-se de uma imagem que nos recorda como era a apresentadora na sua juventude.

"Esta fotografia saiu do baú. Estava muito pensativa. Gostam? Beijinhos", escreve a anfitriã do programa 'Big Brother' na legenda do registo, que como seria de esperar mereceu os mais rasgados elogios por parte dos fãs.

