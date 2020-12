Paula Neves enterneceu os seguidores do Instagram com duas memórias da novela 'Anjo Selvagem', que a popularizou no ano 2000.

A atriz viajou no tempo e recuperou verdadeiros tesourinhos em que aparece com Teresa Tavares e Alexandre Ferreira.

"Que recordação boa que me deram hoje! Uma recordação com 20 anos. Foi tão bom, que saudades", escreveu na legenda da publicação.

Veja abaixo as nostálgicas imagens.

Leia Também: Paula Neves tem uma nova 'residente' em sua casa: "Fiz-lhe uma caminha"