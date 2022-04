Kate Middleton foi fotografada na companhia dos filhos mais velhos - George, de oito anos, e Charlotte, de três - durante um programa divertido entre mãe e filhos.

Como nova a revista Hello, a duquesa foi buscar os primogénitos à escola e de seguida levou-os a comer um gelado. O momento foi vivido com máxima discrição, mas os membros da família real não conseguiram escapar às lentes dos mais atentos.

Foi publicada no Instagram uma imagem que mostra Kate de óculos de sol e com um encantador vestido verde na companhia dos filhos, que se deliciam com gelados. Ora veja.

Leia Também: O visual de Kate Middleton que poderá ser usado daqui a 10 anos