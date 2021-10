Em casa de Fernanda Serrano, a noite desta terça-feira ficou marcada por muita brincadeira e fantasia.

A atriz partilhou uma fotografia nas redes sociais na qual aparece vestida de anjo - uma imagem que ilustra a sua faceta mais divertida e sonhadora.

"Sobre ontem à noite… a brincar com os meus amores! Uma vez uma miúda, para sempre uma miúda! Foto tirada pela minha princesa Laura, ontem às 22h30", escreveu na legenda.

Recorde-se que Fernanda Serrano é mãe de Santiago, de 16 anos, Laura, de 13, Maria Luísa, de 12, e Caetana, de seis. Os quatro filhos nasceram do casamento de 16 anos com Pedro Miguel Ramos, de quem se separou em 2019. A atriz vive agora um romance com o personal trainer Ricardo Pereira.

