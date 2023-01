Margarida Corceiro lembrou os dias de sonho que passou em Zanzibar, na Tanzânia. A jovem, de 20 anos, partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram um retrato no qual aparece a correr com amigas na praia.

"Para que lado fica a praia? Já a precisar desta energia", escreveu na legenda da publicação.

Recorde-se que esta semana, a jovem atriz e modelo emitiu um comunicado nas redes sociais no qual lamentou o escrutínio de que é alvo.

