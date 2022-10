O rei Carlos III recebeu esta quinta-feira, 13 de outubro, no Palácio de Buckingham a primeira-ministra Liz Truss, tendo resultado do encontro um vídeo que fez saltar à vista um pormenor curioso para os fãs de Harry e Meghan Markle.

As imagens, divulgadas no Twitter por Lizzie Robinson, da ITV, mostram que existe na sala uma fotografia do casamento de Harry e Meghan.O retrato em questão foi captado pelo fotógrafo Alexi Lubomirski no Castelo de Windsor após a cerimónia de casamento na Capela de São Jorge, em 2018.

Além desta icónica imagem, no vídeo é ainda possível notar várias outras fotografias de momentos especiais para a família real.

