A semana acaba em festa para Joana Cruz. A locutora da RFM celebra o 42.º aniversário esta sexta-feira, 20 de agosto, mas o grande presente chegou um dia antes.

Como revelou numa publicação que fez na sua página de Instagram, numa ida ao IPO o médico disse que "está curada" do cancro da mama.

Um momento especial que foi destacado com uma fotografia em que aparece com um rasgado sorriso no rosto e uma vela foguete.

Uma notícia muito feliz que destacamos esta semana na rubrica Foto da Semana. Veja ou recorda a fotografia que Joana Cruz partilhou quando anunciou a grande novidade.

Joana Cruz© Instagram - Joana Cruz

Entretanto, a figura pública voltou a recorrer ao Instagram para assinalar o aniversário, que é celebrado em conjunto com o da mãe.

"O dia de anos que já começou bem cedo no Wi-Fi da Manhã e a meio vai com a celebração do aniversário conjunta com a mãe querida que também faz anos! E o dia ainda vai a meio... prometo só não mudar a peruca nova", disse na legenda de duas fotografias que marcam o início deste dia especial.

Recorde-se que foi no início do ano que Joana Cruz revelou que estava a travar a luta contra o cancro da mama, depois de ter sentido "algo diferente" na apalpação em dezembro do ano passado.

Desde que revelou publicamente o diagnóstico, a locutora da RFM partilhou no Instagram vários momentos desta fase e não podia deixar de festejar junto dos seguidores "a cura".

