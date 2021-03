A semana ficou marcada pelo protesto que reuniu três mil pessoas em Lisboa, no passado sábado, 20 de março, onde os manifestantes se mostraram contra as medidas de confinamento, e muitos deles não respeitaram as regras impostas para travar a pandemia da Covid-19.

Como foi possível perceber através das imagens que chegaram do protesto, várias pessoas não estavam a usar máscara nem a cumprir com o devido distanciamento físico.

Nas redes sociais, foram muitas as críticas feitas aos manifestantes, tendo estado no centro das atenções as figuras públicas que fizeram parte do mesmo.

Entre as caras conhecidas, como por exemplo os cantores Nuno Barroso, dos Além Mar, e Adelaide Ferreira, quem mais se destacou foi Sandra Celas e Wanda Stuart, que receberam algumas críticas até de colegas de profissão.

Por isso, destacamos esta semana na rubrica Foto da Semana as algumas das imagens que circulam na Internet onde podemos ver sobretudo Sandra Celas e Wanda Stuart durante a manifestação. Veja nas publicações abaixo:

Depois do protesto, Sandra Celas recorreu ao Instagram para responder a todos os comentários que recebeu.

Leia Também: Sandra Celas responde a críticas após ir a manifestação sem máscara

Wanda Stuart fez o mesmo e respondeu também às críticas por ter marcado presença na manifestação.

Leia Também: Wanda Stuart: "Não fui protestar contra o vírus, mas contra confinamento"

Recorde-se que, entretanto, foi noticiado que um dos organizadores do protesto testou positivo à Covid-19 depois do mesmo. Motivo que levou Nuno Markl a manifestar-se sobre o assunto no Instagram.

Bruno Nogueira foi também um dos rostos conhecidos que não ficaram indiferentes a toda esta situação, tendo aproveitado o início do 'Como É Que O Bicho Mexe?' para falar sobre o tema.

Leia Também: Foto da Semana: As imagens do príncipe Filipe a deixar o hospital