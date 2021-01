O nome de Fátima Lopes esteve nas 'bocas do mundo' ao longo dos últimos dias. Na passada semana, a TVI confirmou que a apresentadora estava de saída do canal depois de se ter recusado a "dar seguimento ao projeto nos moldes que lhe foram propostos pela TVI". Falamos do novo formato 'C’è posta per te', ao qual a comunicadora ir-se-ia dedicar.

Esta foi uma saída que deu bastante que falar e que gerou algumas críticas para a diretora de ficção e entretenimento, Cristina Ferreira.

No entanto, sem medo, Cristina acabou por abordar o assunto na sua conta de Instagram: "A Fátima é uma das maiores comunicadoras do país, com um percurso irrepreensível. Espero, de coração, que continue o seu percurso de forma sólida e com muito sucesso", afirmou na altura.

O assunto não se ficou por aqui. Na imprensa surgiram primeiramente informações que davam conta de que Fátima já teria em vista um novo projeto, algo negado pela própria. "Saio sem um projeto futuro definido", garantiu.

Esta semana, não conseguindo ficar indiferente às notícias que sugeriam que a principal causa de saída tinha sido por dinheiro, Fátima ainda fez saber: "De facto, não sei funcionar com a arma com que me atacam: a mentira. Não esperem, assim, que siga e alimente este caminho".

Agora, só resta esperar para ver o que o futuro tem reservado para a apresentadora.

Posto isto, elegemos Fátima Lopes para a rubrica 'Foto da Semana'.

