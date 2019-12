Enquanto a família se empenhava em preparar um Natal tradicionalmente português, Cristiano Ronaldo desfrutava das altas temperaturas do Dubai, para onde viajou apenas na companhia da namorada, Georgina Rodríguez, e dos quatro filhos.

A viagem de fim de ano fez com que o craque não passasse as festividades com a mãe, Dolores Aveiro, e os irmãos. Contudo, não faltou animação e a primeira imagem partilhada pelo jogador não deixa dúvidas que o casal e as crianças não podiam estar mais satisfeitos com o destino.

Imagem que destacamos como a última Foto da Semana do ano: Cristiano Ronaldo, a sua cara metade, e os quatro amores da sua vida - Cristianinho, Alana Martina e os gémeos Eva e Mateo - neste que foi o primeiro Natal vivido apenas a seis.