Esta semana ficou marcada por uma morte que deixou a cultura em Portugal mais pobre. Rogério Samora faleceu aos 62 anos no passado dia 15 de dezembro, depois de vários meses internado nos cuidados intensivos, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória que sofreu em julho deste ano.

Foram muitas as homenagens feitas ao artista, quer por parte de entidades oficiais, como o governo - através da ministra da Cultura, Graça Fonseca - quer por parte de colegas de profissão e amigos, que enalteceram o legado deixado por Rogério na arte da representação.

Uma das homenagens que mais se destacou foi a da jornalista da TVI, Conceição Queiroz, com quem o ator terá tido um romance, que durou cerca de um ano. "A vida antecipou-se e eu não me perdoo. São demasiadas memórias. Todas boas. Todas nossas. Nunca publiquei as nossas fotos, não vou fazê-lo agora", lamentou a comunicadora.

Tanto a SIC como a TVI fizeram homenagens especiais a Rogério Samora. Na SIC, Júlia Pinheiro dedicou um dos seus programas para falar das memórias relacionadas com o ator, destacando-se o testemunho de Daniel Oliveira.

Já na TVI, personalidades como Manuel Luís Goucha fizeram questão de deixar o seu contributo. No seu programa matutino, Cláudio Ramos destacou as últimas mensagens de telemóvel que trocou com Rogério, nas quais o ator confessava o desejo em afastar-se da representação e dedicar-se a novos projetos.

Conhecido como um homem de personalidade intensa, que se entregava de alma e coração a todas as personagens a que dava vida, Rogério Samora será para sempre lembrado pelo seu talento. O mesmo poderá ainda ser apreciado num filme que deverá estrear em breve, o último que gravou, conforme notou a amiga Maria João Bastos

O velório do ator começará hoje, às 18h, na Basílica da Estrela, em Lisboa, e o funeral está marcado para amanhã, dia 18, a partir das 12h.

Até sempre, Rogério Samora!

