Hoje, dia 27, Blaya completa 33 anos de vida, data que marcou nas redes sociais primeiramente através de uma sensual dança, depois com um desabafo no qual explica como lidou com os dias menos bons ao longo desta quarentena.

"Estive desorientada e pensei realmente que não tinha mais cabeça e força para coisas negativas. Mas há pessoas que nos puxam para cima! Foram muitos os dias que chorei e que quis ir mais para baixo. Foram muitos os dias que pensei que não prestava e que não valia mais a pena continuar! Se fores uma pessoa um pouco negativa, por favor, relaciona-te com alguém positivo! Porque faz mesmo toda a diferença", afirmou na legenda de uma publicação no Instagram.

Ora veja!

Leia Também: Vídeo. Blaya celebra 33 anos com dança de tirar o fôlego