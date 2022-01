Aziz Ansari vive uma realidade que para a maioria das pessoas seria impensável. O criador de 'Master of None' revelou num episódio da 'Comedy Minds With Kevin Hart' que decidiu afastar-se completamente das redes sociais.

"Contudo, há muitos anos, comecei a desligar a internet, e como sabes, apaguei as redes sociais e essas coisas todas", explica. "E, lentamente, fui-me afastando e afastando", sublinha.

O ator, de 38 anos, deixou, inclusive, de verificar o seu email. "Parei de usar email há quatro anos. Sei como são estas coisas, estou numa posição em que posso fazer isso e ter determinados privilégios para poder ficar de fora. Uma assistente e assim", sublinha.

Ansari notou que esta decisão lhe trouxe inúmeros benefícios. "O mais importante de tudo é que me ajuda a ter as coisas prontas, a tomar conta delas, seja treinar ou meditar", sublinha.

"Toda a gente pensa na dieta que faz e no que come - a determinada altura é pensar também na tua dieta mental e naquilo com que alimentas a tua cabeça", completa.

