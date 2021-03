A alegada separação de Sara Carbonero, de 37 anos, e Iker Casillas, de 39, chegou por parte da revista Lecturas. De acordo com a publicação, o casal terá decidido terminar o casamento depois de terem dado o nó há quatro anos.

Uma notícia que destacava ainda que o ex-jogador e a jornalista estariam a viver em casas separadas, sendo que Iker viveria numa habitação muito próxima daquela onde Sara se encontraria a viver com os dois filhos que têm em comum.

No entanto, agora a revista Hello! nega estas informações, citando fontes próximas do casal.

"A Sara Carbonero e o Iker Casillas vivem juntos e não se separaram", pode ler-se no site da publicação, como cita o El Mundo.

O jornal refere ainda que a verdade é que nos últimos tempos Iker e Sara têm enfrentado não só problemas de saúde, como também os constantes rumores que apontam para uma crise na relação.

Ambos regressaram a Espanha em meados do ano passado, depois de terem estado a viver na cidade do Porto, em Portugal, durante cinco anos.

Foi no norte de Portugal que ambos viveram doces momentos, mas também passaram por fases difíceis no que diz respeito à saúde. Primeiro Iker sofreu um ataque cardíaco enquanto treinava no FC Porto, em 2019, tendo ficado alguns dias internado. Pouco tempo depois, Sara foi diagnosticada com cancro do ovário.

