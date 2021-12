Após a notícia da morte do DJ Magazino, as reações não tardaram a chegar às redes sociais. Muitas figuras públicas prestaram uma homenagem ao artista que partiu esta quinta-feira, 9 de dezembro.

"Na última mensagem que trocámos dizia-se feliz, porque se estava a superar. Deu-me força a mim, imaginem, para acreditar que chegaria ao destino. Brincou com a minha voz para o acordar do limbo quando lá estivesse. Superou-se todos os dias. Foi uma lição de força extraordinária. Há pessoas que ficam. Obrigada, Magazino", escreveu Cristina Ferreira na legenda de uma fotografia de ambos.

Também Joana Cruz fez questão de se despedir publicamente do artista. "Querido Luís. Sempre achei que este dia não ía chegar tão cedo", disse.

Mas não ficou por aqui e numa outra publicação acrescentou: "Querido Luís. Meteu-se comigo no Instagram a dar-me força no início do meu processo, sem me conhecer. Brincávamos um com o outro sempre a medir as forças que nunca nos faltaram. Dei-lhe o meu lugar para se sentar na sala de espera do IPO antes de irmos fazer transfusão de sangue. Eu não estava bem em pé, mas ele precisava mais de estar sentado do que eu e ficámos na conversa largos minutos sempre a rir. Agradeceu-me por esse momento quando veio ao 'Wi-Fi' falar do livro dele. Pensei sempre que este encontro ao vivo ía durar mais uma vida longa. Grande abraço à família do Magazino".

Por sua vez, Jessica Athayde apenas partilhou nas stories da sua página de Instagram uma estrela num fundo preto.

Já Júlia Belard partilhou: "Conheci-te nas célebres festas da Bloop, que animavas como ninguém. Uma pessoa diferente, especial. Tratava-te por Luís, e tu não gostavas. A força de viver e superação com que enfrentou estes tempos fizeram-me acreditar que viveria. Sempre. E viverá. Para sempre. A maneira como lidou com tudo isto é mais do que um exemplo para todos nós. Que murro no estômago. Animarás os céus".

Luís Borges foi outras das caras conhecidas que reagiram publicamente à morte do artista.

