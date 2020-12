Hoje é o último dia de 2020 e estivemos à conversa com Isaac Alfaiate, que partilhou com o Fama ao Minuto os seus desejos para o próximo ano.

Antes, o ator não deixou de resumir este 2020 que ficou marcado pelo início da pandemia da Covid-19. "Foi um ano atípico, esperemos que 2021 seja melhor", destacou.

E para os próximos 12 meses, Isaac espera, sobretudo, que tenha saúde e trabalho. "Não peço muita coisa, desde que mantenha a minha saúde... A saúde é das coisas mais importantes. E qua continue com trabalho. É a única coisa que peço. O resto faz-se", concluiu.

Recorde-se que o ano de Isaac e da namorada, Inês Abrantes, acaba com o lançamento de um projeto muito especial e há muito desejado: a marca ponto no i, de roupa desportiva. O ator esteve ainda, este ano, no pequeno ecrã na novela 'Quer o Destino', da TVI, onde interpretou João Costa de Santa Cruz.

Leia Também: Isaac Alfaiate e a namorada lançam marca de roupa feminina