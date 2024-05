Luciana Abreu está a celebrar 25 anos de carreira e decidiu felicitar uma pessoa muito especial, que marcou o início do seu percurso televisivo, José Figueiras.

"Este ano não celebro só 25 anos de carreira, celebro também as amizades e as pessoas da minha vida. Foi pela tua mão, José Figueiras, que, há 25 anos, 'coube pela primeira vez dentro da caixinha mágica'. És genial, humilde, carismático, inteligente, generoso e, ainda por cima, tens um charme que a idade tem caprichado. Obrigada e continua assim. Se mudares que seja para (ainda) melhor. Da tua Luce", escreveu a apresentadora e artista numa publicação feita no Instagram.

