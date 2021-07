Pela primeira vez em televisão, o programa ‘Júlia’ reuniu Carolina Patrocínio e todas as suas irmãs, Mariana, Inês, Mónica, Vitória e Rita - esta última juntou-se à família através de uma videochamada.

Durante a conversa, o clã falou sobre a união de toda a família, revelando algumas curiosidades.

A saúde do pai das irmãs mais velhas, Pedro Patrocínio, foi um dos assuntos comentados. Pedro esteve internado no hospital dois meses, no ano passado, devido a uma bactéria no coração.

“Foi muito grave. Pela primeira vez tivemos o pai doente”, disse Carolina Patrocínio, apresentadora da SIC.

“Tiraram-nos o chão. Cada dia era um dia, e numa altura como aquela em que vivemos de Covid, em que não podíamos estar presentes com o pai, saber as informações dia após dia... Foi muito difícil. Sem o pai, de repente, parecemos todos umas baratas tontas. Não sabemos a quem devemos ligar”, acrescentou, tendo referido que é ao pai que liga quando tem um problema em mãos.

A forte ligação com os avós

Os avós maternos foram sempre muito presentes nas suas vidas, uma vez que do lado paterno não viviam em Lisboa. No início deste ano, em janeiro, a família sofreu com a partida da avó materna.

“Os avós foram uns segundos pais para nós - foram e ainda é, o meu avó ainda está vivo. É muito presente na nossa vida, na vida dos netos. Crescemos quase como filhos porque vivemos todos perto uns dos outros, as férias são passadas com os avós. São muito presentes na nossa família”, realçou Carolina Patrocínio.

Gravidez de Rita Patrocínio

Grávida pela primeira vez, Rita Patrocínio encontra-se à espera de uma menina, fruto da relação com Tiago Teotónio Pereira. Uma nova etapa que também não ficou esquecida durante a entrevista com Júlia Pinheiro.

“Ele é uma pessoa muito ansiosa. Está muito entusiasmado, a comprar as coisas, a tratar de tudo”, disse ao falar do ator, afirmando que ambos estão “super felizes”.

Por sua vez, separada do pai dos filhos, Mariana Patrocínio vive agora uma nova fase da sua vida, tanto a nível pessoal como profissional. Sobre esta nova etapa, apenas destacou: “Ainda sou advogada, mas [estou numa mudança de vida]. [Estou] super feliz”.

