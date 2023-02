Gisele Bündchen tem vivido bons momentos no país natal e desfrutado ao máximo do Carnaval no Brasil.

Um momento que faz questão de partilhar com os seguidores da sua página de Instagram, onde tem feito várias publicações.

"Foi muito especial voltar ao Carnaval e prestigiar esta festa tão linda da nossa cultura", destacou ao mostrar algumas imagens captadas durante um evento organizado no âmbito desta época festiva.

De recordar que o ex-companheiro, Tom Brady, de quem se separou no ano passado após 13 anos de casamento, está na neve a aproveitar a companhia dos filhos que têm em comum.

