Foi mãe da pequena Inês Oliveira há apenas 10 dias mas não vai ficar muito tempo em casa. Andreia Rodrigues regressa ao trabalho já no início de maio. A apresentadora de televisão de 36 anos, que é casada com Daniel Oliveira, diretor de programas da SIC e diretor-geral de entretenimento da Impresa, volta a ser o rosto da próxima edição do reality show "Quem quer casar com o agricultor?". Ainda sem data de estreia, o formato tem agradado aos telespetadores e o canal aposta nele para manter a liderança televisiva.

Durante a gravidez, Andreia Rodrigues, que também é mãe de Alice Oliveira, atualmente com dois anos, esteve afastada do pequeno ecrã para se resguardar da pandemia, mas agora aceitou o convite do marido e prepara-se para regressar ao terreno, um mês e meio depois de ter voltado a dar à luz. Se a pandemia viral de COVID-19 que assola o país não condicionar as gravações do programa, a nova edição de "Quem quer casar com o agricultor?" pode estrear ainda antes do verão, como pretende Daniel Oliveira.