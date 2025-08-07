Muitas das propriedades reais já foram associadas a fantasmas e assombrações. Tal não é propriamente surpreendente tendo em conta o passado histórico, que remonta a séculos, de algumas delas. Numa das propriedades, inclusive, chegou a ser feito um exorcismo.

Robert Hardman, conhecido biógrafo real, falou sobre o assunto num podcast do jornal britânico Daily Mail - 'Queens, Kings, and Dastardly Things'.

Este explica que a situação foi descrita pelo biógrafo real Kenneth Rose, que escreveu no seu diário sobre o incidente que aconteceu no quarto onde o rei George VI morreu, em Sandringham.

Conta Hardman que os empregados apanhavam muitos sustos neste mesmo quarto. Perante as suas queixas sucessivas, a Rainha Mãe decidiu chamar uma pessoa (membro do clero) para 'limpar' o espaço, momento em que pediu que a filha, a rainha Isabel II, estivesse presente.

"Não foi um exorcismo convencional", disse Robert no podcast.

"Não houve uma expulsão dramática de demónios, como se vê nos filmes. Foi dito que o quarto continha um espírito atribulado e que o padre era suposto abençoar o espaço", completa.

Chegou-se a especular sobre a quem pertenceria o espírito em questão. No seu diário, Kenneth colocou a hipótese de pertencer à princesa Diana, que morrera poucos anos antes.

Casas assombradas da realeza? Não faltam

Sandringham não foi a única propriedade da realeza onde atividades paranormais se registaram. Na verdade, segundo o historiador especialista em assuntos paranormais Richard Felix, não faltam episódios do género nas residências oficiais.

Num documentário da Amazon Prime - 'The King of UFO' - este referiu que os membros da realeza têm consciência que convivem com fantasmas.

"Todas as propriedades têm fantasmas. Eles sabem disso, são testemunhas", referiu.

A Anmer Hall, casa em que o príncipe William e a princesa Kate vivem com os três filhos, é dada como exemplo.

"Quando o príncipe e a princesa de Gales se mudaram para Anmer Hall havia um fantasma de um padre católico lá. Ele viveu lá e foi enforcado, arrastado e esquartejado por alta traição. Embora tenha sido executado em York, por alguma razão voltou", disse ainda.

"Eles realmente ouviram a voz dele e viram o fantasma do que dizem ser um padre a vaguear pela Anmer Hall", completa.

Quando confrontado com o assunto, segundo Richard, o príncipe William deverá ter-se rido e mesmo feito uma piada. "Presumo que o príncipe William tenha dito: 'Nenhum salão antigo estaria completo sem um fantasma, não é?".