Dia de festa (ou talvez não?) para Chris Hemsworth! O ator australiano faz esta sexta-feira, dia 11 de agosto, 40 anos, uma data que a mulher, Elsa Pataky, assinalou nas redes sociais com uma partilha divertida.

A atriz publicou uma 'selfie' na qual aparece ao lado do marido enquanto assistem a um jogo, que não deveria estar a correr da melhor maneira à equipa pela qual o ator torcia, uma vez que aparece na imagem com a mão a tapar a cara. Em conjunto com a foto, Elsa deixou uma mensagem de feliz aniversário divertida.

"Foi exatamente essa a minha cara quando fiz 40 anos. Mas não te preocupes, amor, está tudo bem. Estarei contigo em todos os momentos, posso até revelar-te todos os meus segredos de beleza! Embora seja verdade que estás melhor do que nunca! Parabéns", escreveu Elsa Pataky, que é sete anos mais velha que o marido.

De recordar que o casal subiu ao altar em 2010 e tem três filhos em comum, India, de 11 anos, e os gémeos Sasha e Tristan, de nove.

Leia Também: As férias de Chris Hemsworth com a família em Espanha