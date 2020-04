Luísa e Salvador Sobral proporcionaram um momento especial aos fãs com um concerto que foi transmitido na página de Instagram da cantora e na página de Facebook do irmão, no domingo, 26 de abril.

Um concerto solidário, que serviu para angariar dinheiro para apoiar as equipas artísticas e técnicas (músicos, técnicos, agentes, produtores) de ambos os cantores. Com o adiamento e cancelamento de espetáculos, os mesmos viram os seus rendimentos reduzidos a zero, estando agora numa fase de incertezas em relação ao futuro. Por isso, os irmãos decidiram ajudar os colegas.

Após este concerto solidário, Luísa recorreu à sua página de Instagram para agradecer o apoio e a contribuição de todos os internautas.

"Muito obrigado a todos os que viram o concerto e aos que contribuíram. Foi muito bonito sentir esta onda de amor. O direto vai continuar disponível no IG da Luísa até às 21h30 de hoje e no FB dos dois até sexta-feira. Quem ainda quiser contribuir pode fazê-lo até esse dia. Relembramos que o valor final será distribuído pelas nossas equipas.Aqui vão os links para o fazer. Obrigado", escreveu.

Leia Também: "Finalmente juntos", Luísa e Salvador Sobral anunciam concerto a dois