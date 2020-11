"Como perder peso depois do parto? Qual altura certa? Como foi contigo?", quiseram saber as seguidoras de Jessica Athayde, mostrando-se surpreendidas com a rápida recuperação que a atriz conseguiu depois de em junho de 2019 ter sido mãe pela primeira vez.

Com toda a sua sinceridade, Jessica Athayde respondeu à questão confessando que foi o seu estado emocional a condicionar e influenciar a sua repentina perda de peso.

"Ora bem, no meu caso bastou ficar deprimida. Sugiro que não fiques e que sejas muito feliz e percas peso com calma. E não entres em stress. É uma mudança enorme no teu corpo e precisa de tempo", escreve a atriz, deixando assim o seu conselho a recém e futuras mães.

