Florence Pugh esclareceu a sua relação com Will Poulter. Depois de ter sido apontada como namorada do ator, fez questão de colocar 'tudo em pratos limpos'.

Nas stories da sua página de Instagram, esta terça-feira, a atriz, de 26 anos, afirmou que "não está a namorar com Will Poulter".

Mensagem que chega dias depois de se terem tornado virais algumas imagens de ambos numa saída em Ibiza.

"Fomos à praia com os nossos amigos, que estão sempre a cerca de meio metro de distância de nós em todos as fotos, mas foram cortados para que parecesse diferente", explicou.

Na mesma mensagem, lamentou de novo que a situação em questão tivesse sido "distorcida".

Veja as publicações da atriz nas imagens da galeria.

Leia Também: 'BB': Jéssica Maria celebra resultado de Quinaz na gala com vídeo cómico