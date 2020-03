Cláudio Ramos, a nova aposta da TVI, voltou a ser tema de conversa na crónica social do programa 'Você na TV' desta segunda-feira.

"Eu acho que o Cláudio é como o vinho do Porto", destacou Maria Cerqueira Gomes ao ver uma fotografia do apresentador na capa de uma revista nacional. Também Cinha Jardim se juntou aos elogios, realçando que o amigo ficou mais bonito com a idade

Presente em estúdio, Flávio Furtado preparava-se para interromper a conversa quando Manuel Luís Goucha lhe deixou o aviso: "É melhor estares calado", disse, em tom de brincadeira.

Apesar das palavras do apresentador, Flávio quis concluir a sua ideia. "Eu ia dizer que o vinho do Porto quanto mais velho é, tem de ficar deitado. É deitado que ele está bem, que é para não se estragar", afirmou, voltando desta forma a deixar no ar especulações em relação a um mal-estar entre os dois.

