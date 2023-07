Flávio Furtado usou as redes sociais para recordar uma viagem feliz que fez há um ano como apresentador do programa 'Somos Portugal', da TVI, partilhando um conjunto de fotografias nas quais aparece sorridente ao lado de caras bem conhecidas como Cristina Ferreira, Mónica Jardim, Fanny, Ben e Santiago Lagoá, que foi afastado da estação de Queluz de Baixo no início deste ano.

"O Facebook hoje lembrou-me que há exatamente 1 ano estávamos na cidade da Horta, na linda Ilha do Faial, nos meus Açores. Como se fosse possível esquecer…", escreveu o apresentador.

De recordar que Santiago Lagoá apresentou o programa 'Somos Portugal' ao longo de quase seis anos, tendo o seu despedimento gerado descontentamento do público, que se manifestou nas redes sociais.

Leia Também: Santiago Lagoá "anda desaparecido"? Apresentador reaparece e explica tudo