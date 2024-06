Betty Grafstein já está em Nova Iorque, Estados Unidos, para onde regressou esta semana depois de um período de tempo internada em Portugal. As imagens da chegada já foram divulgadas e comentadas por Flávio Furtado nas redes sociais.

"Triste esta chegada da Betty a Nova Iorque. Será que nos Estados Unidos as ambulância não vão buscar os doentes à porta do avião? Havia necessidade de atravessarem todo o aeroporto? E às vezes ainda nos queixamos do nosso país…", apontou no Instagram.

"E tenho para mim que a ambulância deixou a Betty e levou o repórter", disse por fim, recorrendo à ironia.



© Instagram - Flávio Furtado

