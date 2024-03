Foi há três anos que Flávio Furtado decidiu voltar a estudar.

Agora, o apresentador da TVI terminou o seu percurso académico, na Universidade Lusófona, e partilhou essa alegria com os seus seguidores no Instagram.

"Hoje conclui mais um grande desafio, chega ao fim mais uma etapa da minha vida. Há três anos propus-me voltar a estudar e, entre o trabalho na empresa, durante o dia, as aulas, das 18h às 22h, e o trabalho na TVI, das 00h às 2h, tive muito pouco tempo para os amigos, para a família, para descansar. Eu sabia que não iria ser fácil, mas nunca me ocorreu que fosse tão difícil", começou por escrever o apresentador.

"Mas já está. Se pensei, por diversas vezes, desistir? Sim. Muitas. Mas quem me conhece sabe que quando me proponho a algo faço-o até ao fim. Com afinco e empenho. E desta vez não foi diferente! Não sei fazer de outra forma", continuou.

"Muito obrigado a todos os professores, a todos os colegas, a toda a comunidade Lusófona. Mas obrigado, sobretudo, aos que nunca me deixaram só quando me viam fraquejar. Muito obrigado aos meus, eles sabem quem são. Esta feito. E termino com uma 'ganda' média! Siga para o próximo desafio! Porque não há duas sem três…", concluiu Flávio, na legenda de um conjunto de fotografias ao lado dos colegas.

