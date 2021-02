Jessica Athayde começou uma nova fase da sua vida. No Instagram, a atriz contou aos seguidores que voltou ao trabalho na semana passada, estando por isso muito feliz, "porque não trabalhava desde que Oliver nasceu".

Contudo, este tem sido um momento difícil para a artista devido à culpa que sente por deixar o menino.

"Tem sido muito importante para mim voltar ao ativo e não ser só mãe. Com horários tramados para fazer parte da rotina dele e nas minhas saídas a ouvi-lo a dizer com lágrimas nos olhos:- No Bye Bye mummy No (dramática a criança)", descreve.

"Passei os últimos dias a fazer o caminho até ao trabalho a sentir-me a maior m**** de mãe... apesar de saber que o puto fica na maior e passados cinco minutos nem se lembra de mim", confessa.

"O peso na consciência que não devia existir mas EXISTE levou-me a comprar um trampolim. Em criança sempre quis ter um e agora dei um ao meu filho, é feio, é um mono que passei a ter no meu jardim, mas o puto está feliz", completou.

Recorde-se que o pequeno Oliver, de dois anos, é fruto do anterior relacionamento de Jessica Athayde com Diogo Amaral.

Leia Também: Jessica Athayde agradece apoio em momento delicado