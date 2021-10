"Tenho 47 anos e neste verão fiz a minha primeira mamografia. Um escândalo. A razão? Nem medo, nem falta de tempo, nem de informação. Foi negligência, não há outra desculpa". Foi desta forma que Ana Galvão começou por falar aos seguidores esta quarta-feira, 27 de outubro, partilhando o seu testemunho.

"O eterno adiar [...]. Até que falei disso na rádio e as minhas colegas, Joana e Inês, preocupadas, marcaram a consulta, e fui. A médica que me fez o exame, a Teresa Seabra, deu-me um amoroso mas assertivo e merecido ralhete. Com os seus anos de experiência tem visto muitos casos graves pelo diagnóstico tardio e que apanhados mais cedo teriam sido mais fáceis de tratar", disse.

"Felizmente estou bem, mas, até saber, fiquei com medo e com consciência que devia ter ido muito antes", destacou de seguida, apelando aos seguidores para fazerem exames de rotina.

"Por favor, se estão a ser negligentes como eu, tratem disso. Peçam a pessoas de que gostam para marcar (porque aos outros falhamos menos do que a nós próprios) e façam exames regulares. É muito, muito importante", escreveu.

Veja a publicação na íntegra:

