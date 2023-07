A viver uma das fases mais felizes da sua vida, a nível pessoal e profissional, apenas algumas semanas depois do regresso de 'Salve-se Quem Puder' à SIC, Marco Horácio recordou o período mais difícil da sua vida numa entrevista conduzida por Daniel Oliveira.

"Não só não recuperei a minha casa como vendi duas casas, as casas que tinha, para poder pagar as dívidas que tinha e pagar à equipa toda", lembrou o ator e apresentador, referindo-se à fase delicada que viveu depois de ter arriscado avançar para a produção do filme 'Mau Mau Maria'.

A produção, de 2014, ficou sem patrocinadores semanas antes de as gravações arrancarem. Com uma equipa de cerca de 40 pessoas contratada, Marco Horácio decidiu não desiludir todos os que tinha chamado para trabalharem consigo e hipotecar a casa para conseguir dar resposta às despesas.

O ator conta ter ficado com dívidas de "perto de centenas de milhares de euros".

"Faltou dinheiro para tudo, mas o que vale é que tinha sempre pessoas à minha volta prontas para ajudar. Só nunca faltou para o meu filho", fez saber, admitindo que até de refeições chegou a "abdicar".

Ainda sobre esta fase, em que deixou de viver numa vivenda com três andares para passar para um T2 alugado, lembrou um dos dias mais difíceis, aquele em que chegou a casa e percebeu que não tinha luz.

"[Foi duro] Chegar a casa e não ter luz em casa, ter a casa às escuras porque cortaram a luz... E no outro dia ter de pedir dinheiro emprestado para pagar a luz", disse, admitindo a dureza do momento.

"Foi das coisas que mais me custou, pedir dinheiro emprestado", reforçou, explicando que este sentimento não estava relacionado com vergonha mas sim com o facto de sentir que não tinha o direito de usar o dinheiro que tinha custado a ganhar a outros, mesmo tendo mais tarde conseguido devolver cada cêntimo que lhe foi emprestado.

Marco Horácio teve ainda de nesta fase lidar com a morte da mãe, vítima de cancro. Assumiu sem medo que foi um período negro, mas mostrou-se "grato" por ter passado por ele para aprender a renascer e ser hoje um homem ainda mais orgulhoso do seu percurso.

Por fim, deixou uma mensagem importante a todos os que atravessam fases duras: "Há sempre possibilidade de voltar acima e dar a volta à coisa".

