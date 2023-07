Kim Cattrall revelou detalhes sobre o regresso da icónica personagem Samantha Jones de 'O Sexo e a Cidade'. Depois de ter dado diversas negas, a atriz fará uma inesperada aparição no final da segunda temporada de 'And Just Like That', da HBO Max, uma série que acompanha a maior parte das personagens de 'O Sexo e a Cidade'.

Em entrevista a Hoda Kotb e Jenna Hager no 'Today', Kim Cattrall contou o que sentiu ao gravar a trama.

"Foi como voltar atrás no tempo e ter uma tarde maravilhosa", disse.

Quando questionada sobre o que a fez mudar de ideias e transformar o seu "não" definitivo num "sim", a resposta foi clara: "Isto é o mais longe que vou".

"Acho que nunca vou dizer adeus à Samantha", realçou ainda. "Ela é como muitos outros personagens que fiz ao longo dos anos. Fico muito apegado emocionalmente e protetora com os meus personagens. Ela deu-me tanto, e eu sou-lhe muito grata", completou.

O regresso de Kim Cattrall no papel de Samantha Jones foi inesperado já que a atriz está de relações cortadas com Sarah Jessica Parker. As duas já tiveram diversos desentendimentos públicos, motivo pelo qual a participação de Kim em 'And Just Like That' tenha sido feita sem se cruzar com colegas.

Fontes contam que Kim filmou tudo no dia 22 de março na cidade de Nova Iorque, sem ver ou falar com as estrelas da série, incluindo Sarah Jessica Parker. Na cena, dizem, Samantha terá uma conversa telefónica com Carrie Bradshaw, personagem de Sarah Jessica Parker.

