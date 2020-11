Depois de ter testado positivo para a Covid-19, João Alves já recuperou e voltou a sair de casa, como o próprio destacou nas stories da sua página de Instagram, esta quinta-feira.

"Finalmente posso sair de casa", começou por escrever. "Agora é correr atrás e gritar bem alto pela sobrevivência dos 'nossos' negócios! Uma vergonha o que estão a fazer com a restauração, com a cultura e com tantas outras áreas que são um dos pilares mais fortes da nossa economia", acrescentou de seguida, contestando as medidas do Governo.

Recorde-se que a atriz e as filhas também testaram positivo para a Covid-19.

