A final do The Voice Portugal, prevista para este domingo, dia 23 de janeiro, "não será emitida". A informação é revelada pela RTP1 através de um comunicado enviado à imprensa.

A motivar a decisão está o facto de "alguns finalistas terem testado positivo à Covid-19".

"A final do formato terá lugar apenas dentro de duas semanas, no dia 6 de fevereiro, devido ao facto de no dia 30 de janeiro decorrerem as Eleições Legislativas 2022", informa ainda o canal.

Este domingo, dia 23, vai para o ar (em substituição) o especial '10 anos do The Voice Portugal'.

Leia Também: Tony Carreira reage a atuação de concorrente do 'The Voice'