A pouquíssimos dias da gala que ditará o vencedor da edição 'Big Brother 2021', a TVI promete para a última emissão do formato uma noite que "vai ser memorável".

Apresentada por Manuel Luís Goucha e Cláudio Ramos a gala final, que vai para o ar em direto na sexta-feira, dia 31 de dezembro, contará com vários convidados musicais, entre eles "Sérgio Rossi, Ruth Marlene, Rúben Aguiar, Nuno Ribeiro, Rony Fuego, Ary Rafeiro, Uzzy e Mr. Marley".

"Cláudio Ramos e Manuel Luís Goucha vão trazer-lhe muitos momentos intensos e diversão na última noite de 2021. A gala do 'BB 2021' só termina a 1 de janeiro, com os apresentadores e a comentadora Pipoca Mais Doce a brindarem consigo a entrada do novo ano", promete ainda a TVI em comunicado enviado à imprensa.

Recorde-se que entre os finalistas do reality show estão António, Ana Barbosa, Rui Pinheiro, Bruno e Fábio. Um deles levará na noite de Ano Novo o prémio para casa.

